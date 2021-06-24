ЕС официально принял секторальные санкции против Белоруссии

ЕС официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Отмечается, что объединение уже ввело санкции против 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

Объединение также запретит передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, передачу товаров и технологий военного и двойного назначения, услуги страхования для властей республики.

Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе. Члены ЕС должны будут сократить участие в банках развития страны.

Западные страны обсуждают ужесточение антибелорусских санкций еще с конца мая. Россия неоднократно говорила о том, что хочет помочь Белоруссии справиться с последствиями таких мер.

При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб сама Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» отмечал, что это сильно вредит российской экономике.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

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