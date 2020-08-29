Белорусскую оппозицию обвинили в угрозах депутатам

В Белоруссии депутатов с помощью угроз принуждают сложить полномочия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал «Беларусь 1».

Диктор госканала в эфире рассказала, что через членов Координационного совета и различные Telegram-каналы зарубежные центры из Польши и Чехии осуществляют давление на депутатов. Так, они, с одной стороны, разворачивают кампанию в СМИ по отзыву мандатов определенных парламентариев, а, с другой стороны, вынуждают их сложить полномочия под угрозами расправы над ними и их близкими. Отмечается, что по данным фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Госагентство БЕЛТА, в свою очередь, сообщило, что в адрес депутата Осиповичского избирательного округа №89 Светланы Шутовой поступили угрозы физической расправы над ней и ее дочерью.

Ранее в Минске был задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко. Пресс-служба совета также сообщила, что координатор штаба Виктора Бабарико был арестован.

Белорусская оппозиция регулярно высказывает желание наладить диалог с Москвой и подчеркивает его необходимость. В Кремле это приветствовали, однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прояснить политические основания, на которых совет будет функционировать, и его цели. Речь идет о заявлениях со стороны Лукашенко о том, что изначально на сайте совета была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Его противники постоянно отрицают любые обвинения в антироссийских настроениях.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже третью неделю. Помимо требований отправить в отставку действующее руководство страны и провести новые выборы президента, оппозиция и митингующие желают привлечь к ответственности тех, кто пытал и избивал людей во время первых митингов с 9 по 12 августа и позже уже в изоляторах. Правозащитники зафиксировали многочисленные случаи тяжелых увечий у людей. Действующий президент Александр Лукашенко считает, что люди сами бросались на ОМОН, а протесты проплачены третьими странами.