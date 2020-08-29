Глава МИД Финляндии встретился с Тихановской в Литве

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом финский политик сообщил в своем Twitter.

Встреча прошла в столице Литвы Вильнюсе. Хаависто подчеркнул, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью страны.

Помимо этого, Хаависто провел встречу со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. На ней министры обсудили важность сотрудничества стран Северной Европы и Балтии.

24 августа Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Переговоры также прошли в Литве. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в Белоруссии через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.