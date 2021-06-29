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Задержанный за связи с Тихановским россиянин попросил лишить его гражданства

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Кадр: видео Дмитрия Попова

Задержанный белорусскими силовиками за связи с оппозицией россиянин Дмитрий Попов обратился к российским властям с просьбой лишить его гражданства. Его слова цитирует Telegram-канал издания Readovka.

Сейчас мужчина находится в минском СИЗО №3. Он попал туда после задержания белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского еще до начала массовых протестов. В его команде Попов занимался SMM и модерацией соцсетей. Спустя год после ареста он сумел отправить своим родственникам письмо, в котором заявил о предательстве со стороны российских дипломатов и властей.

По словам задержанного, посольство России в Белоруссии проигнорировало его арест, всего единожды направив в СИЗО консула, который заявил: «Дима, ну вы же все понимаете!»

«Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки. За простых смертных, как я, который не снимет санкции, не купит лишний танкер нефти, никто не заступится», — написал Попов.

Он подчеркнул, что всегда считал Россию своей родиной и верил в принцип «своих не бросаем!» даже когда подвергался пыткам в присутствии сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, а также назвал бездействие соотечественников «подлым и жестким предательством». «Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны», — отметил задержанный.

В конце письма Попов прямо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства. Министерство иностранных дел России на публикацию соотечественника пока не отреагировало.

Ранее задержанный в начале мая в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников смог передать через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков. Он пояснил, что правоохранители обещали закопать его заживо, заставили признаться в связях с оппозицией и читать текст по бумаге на допросе.

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