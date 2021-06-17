Арестованный в Минске 20-летний россиянин рассказал о плохом самочувствии

Арестованный в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников рассказал о плохом самочувствии в СИЗО. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Антон Гашинский.

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«Психолог или психотерапевт не приходят, хотя я пишу заявления через день. У меня сильные головные боли, бессонница, приступы панического страха. Зуб болит, и еда очень плохая. Катастрофически не хватает витаминов и нормальной человеческой еды», — рассказал Дудников.

Россиянин отметил, что получил несколько писем от незнакомых людей, и это очень обрадовало его.

Дудников добавил, что сидел в СИЗО КГБ вместе с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико и лидером партии «Белорусский народный фронт» Григорием Костусевым, который «очень сильно переживает, что ему не доходят письма и новости с воли».

Дудников переехал в Белоруссию около года назад ради девушки. Он был задержан в конце мая и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.