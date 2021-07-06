Политолог связал тюремный срок Бабарико с унижением Лукашенко

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Лентой.ру» объяснил тюремный срок, который председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико получил по решению Верховного суда, публичным унижением президента Александра Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года.

По мнению эксперта, столь суровый приговор по сравнению с теми, что получили другие оппозиционеры, связан со страхом главы государства потерять пост, уступив сильному конкуренту в лице банкира. «С Бабарико уникальный случай в том, что он один из первых, кто выскочил на президентские выборы и, я бы так сказал, публично опустил Лукашенко ниже плинтуса», — сказал Болкунец.

Специалист пояснил, что в 2020 году оппозиционер фактически стал единственным кандидатом в президенты, который сумел без административного ресурса собрать полмиллиона подписей за свое выдвижение и обрести популярность у избирателей. «К нему 20 лет государство не предъявляло никакие претензии, ни налоговые, ни другие, значит, он устраивал систему», — подчеркнул политолог.

Болкунец также призвал рассматривать позицию Лукашенко в отношении Бабарико как попытку получить выкуп от России, если ее власти станут требовать освобождения политика. «Он боится любых точек зрения, особенно тех, которые звучат на востоке, в Москве», — заключил эксперт.

Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку и объявил о намерении создать избирательный штаб, однако был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ. 6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о взятке и отмывании денег.