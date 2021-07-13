Конфликт Лукашенко с Западом назвали невыгодным для России

Конфликт между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и коллективным Западом в долгосрочной перспективе будет невыгодным для России. Об этом заявил российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев в комментарии «Ленте.ру».

Экономические и политические меры, которые Лукашенко принимает в адрес отдельных стран, эксперт назвал не более чем попыткой вступить в диалог с ЕС. В дальнейшем президент Белоруссии рассчитывает «оказаться нужным Западу» и затормозить процесс интеграции с Москвой в рамках Союзного государства.

«В краткосрочной перспективе России может быть выгодно, что Лукашенко поругался с Западом. Но мы же прекрасно понимаем, что он недоговоспособен и в отношениях с нами», — сказал Суздальцев.

Эксперт пояснил, что на протяжении нескольких десятилетий белорусский лидер не был заинтересован в развитии тесных отношений с Россией и всеми силами пытается затормозить этот процесс сейчас. «Он не признал ни Крым, ни Абхазию с Южной Осетией и даже сейчас ведет торговые отношения с Украиной. Это должно настораживать», — добавил эксперт.

До середины 2020 года Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» Москвы, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

После начала массовых протестов в стране Лукашенко смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — заявлял президент Белоруссии.