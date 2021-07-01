Лукашенко упрекнул Запад в нежелании прислушиваться к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул западные страны в нежелании прислушиваться к позиции России по вопросам сохранения архитектуры международной безопасности. Текст его выступления на Форуме регионов цитирует БЕЛТА.

По мнению политика, сейчас и Москва, и Минск подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу» со стороны недругов, однако способны в полной мере противостоять этому давлению. «Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики», — сказал Лукашенко.

Он также назвал союз России и Белоруссии ценностью, которую необходимо «приумножить и передать будущим поколениям». «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси», — заключил глава государства.

До середины 2020 года Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» Москвы, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

После начала массовых протестов в стране Лукашенко смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — заявлял президент Белоруссии.