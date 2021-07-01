Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, западные санкции против Белоруссии нацелены на срыв интеграционных проектов и смену курса страны.

Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия не просто выдержат атаки, но и используют их для усиления экономического сотрудничества.

Он считает, что союз двух стран — ценность, которую необходимо передать будущим поколениям. «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз — это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.

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