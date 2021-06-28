Белоруссия захотела завершить интеграцию с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что власти республики захотели завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года. Об этом пишет БЕЛТА.

Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

«Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии», — отметил Семашко. Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.

По словам дипломата, Белоруссия занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Белоруссия приостановила участие в программе Европейского союза «Восточное партнерство». В Министерстве иностранных дел республики объяснили, что такое решение связано с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении страны.

В июне посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что российско-белорусская интеграция не предусматривает поглощение экономики Белоруссии и может быть выгодной для обеих стран.