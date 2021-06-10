В России отвергли поглощение экономики Белоруссии при интеграции

Интеграция России и Белоруссии должна быть экономически выгодна обеим странам и повысить их общую конкурентоспособность на внешнем рынке. Об этом заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, передает РИА Новости.

Он отверг сценарий, при котором экономика России поглощает экономику Белоруссии. Дипломат подчеркнул, что в процессе интеграции важно двигаться эволюционно и не совершать революционных шагов.

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По словам Лукьянова, согласование дорожных карт по интеграции находится в завершающей стадии. Всего было разработано 28 документов, сторонам осталось прийти к согласию по последнему из них. По данным ТАСС, последняя несогласованная программа касается энергоносителей.

Ранее о завершении процесса интеграции также объявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По его словам, закончить эту работу планируется к концу лета. Он подчеркнул, что реализация соглашения о Союзном государстве не приведет к потере суверенитета страны. В том, что Минск сохранит суверенитет в полном объеме, также неоднократно заверял и президент Александр Лукашенко.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.