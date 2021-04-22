Путин рассказал о работе над Союзным государством по линии спецслужб

Работа над интеграцией в Союзном государстве России и Белоруссии ведется эффективно, в том числе по линии спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в четверг, 22 апреля.

«Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно», — сказал глава государства, отметив, что, помимо спецслужб, имеет в виду «правительственную команду и команду по линии администрации».

Путин также констатировал углубление кооперации в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества «в самом широком смысле этого слова».

Накануне, 21 апреля, пресс-служба Кремля раскрыла темы переговоров Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 22 апреля. Отмечалось, что президенты обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества, а также работу в рамках Союзного государства.