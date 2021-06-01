Белоруссия заявила о планах интеграции с Россией без потери суверенитета

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика почти завершила стадию согласования программ по интеграции с Россией, и подчеркнул, что их реализация не приведет к потере суверенитета страны. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, окончательное утверждение планов по углублению экономических взаимосвязей между странами планируется закончить к концу лета. Итогом их реализации должно стать создание единого экономического пространства.

«Мы выстраиваем новую модель отношений, (...) чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно», — пояснил Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос об отказе от суверенитета страны и не собирается «сдавать» его в чью-либо пользу. «Мы вообще об этом не говорили. Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией», — пояснил глава государства.