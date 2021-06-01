Лукашенко договорился с Путиным о поставках российского оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о поставках современного оружия. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, решение об этом было принято в рамках кооперации военно-промышленного комплекса двух стран. Условия, на которых будут осуществляться поставки, будут определены в ближайшее время.

При этом политик добавил, что вопрос о постоянной дислокации российской армии на территории Белоруссии затронут не был. «Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости», — сказал Лукашенко и отметил, что такие предложения будут обсуждаться только в случае обострения военной обстановки.

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 мая, и продлились несколько дней. В частности, президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до выборов главы государства, ставших толчком к началу массовых протестов, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Позднее он смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — заявлял Лукашенко.