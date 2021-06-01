Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос об отказе от суверенитета страны и не собирается «сдавать» его в чью-либо пользу. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

По словам политика, во время встречи в Сочи тема независимости республики вообще не затрагивалась. «Мы вообще об этом не говорили. Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией», — пояснил Лукашенко и назвал подобные домыслы инсинуациями.

Он отметил, что сейчас Минск добивается от Москвы предоставления равных прав на ведение экономической деятельности для своих компаний и физических лиц, и именно этот вопрос стал одним из главных на переговорах с Путиным. «Наиважнейший вопрос. Будет экономика — все вопросы порешаем», — добавил глава государства.

Ранее Лукашенко рассказал о содержимом своего чемодана, который он взял на встречу с Путиным. Он заверил, что в нем содержалась информация, с обнародованием которой появилось бы «много разговоров».

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 мая, и продлились несколько дней. В частности, президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.