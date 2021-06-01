Бывший СССР
 
Последние новости
На московских полицейских завели дело из-за опущенного в унитаз задержанного
Священникам запретили насиловать взрослых
Мальчик пожертвовал любимой коллекцией карточек с покемонами ради спасения щенка
Мировые цены на нефть установили рекорд
Песков высказался о конкурсе на ремонт туалетов в российских школах
Система видеонаблюдения «Безопасный город» появится по всей России
Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России
В Москве спасли двух застрявших в фонарных столбах воронят 
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов
Новости партнеров
Прослушать новость

Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным чемодана

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержимое чемодана, взятого на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, там находились аналитические материалы, подготовленные различными белорусскими спецслужбами, в том числе о внешнеполитической ситуации. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, ЕС и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что президенты России и Белоруссии давно обмениваются подобными сведениями, даже если они касаются только одной из стран. По его словам, если бы эта информация оказалась в открытом доступе, «много было бы разговоров».

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 июня, и продлились несколько дней. В частности, президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Путиным в Сочи
Глава МИД Белоруссии раскрыл варианты развития дела Софьи Сапеги
В Минске оценили заявления о «поглощении» Белоруссии Россией
Путин и Лукашенко договорились о госкредите и открытии новых рейсов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0726 апреля

Чернобыль накануне катастрофы

Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
10:5229 мая

В штабе Тихановской раскрыли объем помощи Белоруссии после смены власти

04:1529 мая

Украине предрекли нищету, беззаконие и анархию

02:5129 мая

Мэр Риги отреагировал на возбуждение против него уголовного дела в Белоруссии

Бывший СССР00:0116 апреля

«Нам некуда отступать»

Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
23:5828 мая

Литва призвала Запад продолжить давление на Россию

21:5228 мая

Украина внесла семь российских артистов в черный список

20:4028 мая

Украина отреагировала на слова Лукашенко о пунктах вакцинации на границе

Бывший СССР13:40 7 апреля

Накрывает войной

Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
20:0128 мая

Киев захотел включить «трудные вопросы» в повестку встречи Путина и Зеленского

19:2528 мая

Украина составила список сторонников Лукашенко для введения санкций

18:3628 мая

Белоруссия заявила о нескольких сообщениях с угрозой взрыва самолета Ryanair

Россия
Онищенко призвал запретить в России товары Coca-Cola, Nestle и Mars
«Я из тех, кто не сдается»
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Более пяти тысяч подмосковных детей отдохнут на курортах Черноморского побережья
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
Россиянка погуглила способ убить 10-летнего брата и напала на него с ножом
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Путин обратился к участникам фестиваля «Большая перемена»
Все материалы
Мир
В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Обвиненный в хищении аудитор Счетной палаты подал в отставку
Россиян предупредили о росте цен на корм для домашних животных
Российские власти увеличат на сотни миллиардов поддержку электрокаров
Tele2 первым связал eSIM с Единой биометрической системой
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
15-летний сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков
«Моногамия нагоняет на меня тоску»
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа
Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Все материалы
Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Всё, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
Открыт завод Aurus в Татарстане
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы