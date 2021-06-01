Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным чемодана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержимое чемодана, взятого на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, там находились аналитические материалы, подготовленные различными белорусскими спецслужбами, в том числе о внешнеполитической ситуации. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, ЕС и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что президенты России и Белоруссии давно обмениваются подобными сведениями, даже если они касаются только одной из стран. По его словам, если бы эта информация оказалась в открытом доступе, «много было бы разговоров».

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 июня, и продлились несколько дней. В частности, президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.