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Россию назвали единственным гарантом выживания Белоруссии

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Фото: Reuters

Позиция России равносильна позиции единственного гаранта выживания Белоруссии в условиях санкций Европейского союза (ЕС) и США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе.

По его мнению, эмбарго на экспорт калийной и нефтеперерабатывающей отрасли не оставит других вариантов.

«Другое дело, что в России издавна, еще со времен премьерства Егора Гайдара, преувеличивают уровень паразитизма Белоруссии, утверждая, что это государство, которое ни дня не проживет без российской помощи. Это сильное преувеличение», — сказал Иоффе.

Он отметил, что Белоруссия в нормальной ситуации продолжит сопротивляться радикальному углублению интеграции, но сейчас у страны нет выбора. «Когда на смену нормальной ситуации приходит экстремальная, то, конечно, Белоруссии ничего другого не останется, кроме как полностью упасть в объятия России», — сказал эксперт.

24 июня ЕС ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Также была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.

В ответ Белоруссия временно вышла из программы ЕС «Восточное партнерство» и приостановила действия двустороннего Соглашения о реадмиссии.

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