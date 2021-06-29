Эксперт оценил последствия санкций ЕС против Белоруссии

Введенные Европейским союзом (ЕС) и США санкции против Белоруссии окажут серьезное воздействие на страну. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе.

Вместе с тем, считает эксперт, последствия экономических ограничений противоречат геостратегическим целям ЕС и США.

«Подается это как серьезный скачок, но, с моей точки зрения, если рассуждать в логике западной реакции на события в Белорусии, то это совершенно замечательный эпизод в смысле своей контрпродуктивности. Потому что ЕС толкает Белоруссию в объятия России в гораздо большей степени, чем когда бы то ни было», — считает Иоффе.

По его мнению, ЕС ввел санкции, потому что Брюсселю важно действовать в русле продвижения демократии, однако в результате европейские политики оказываются жертвой собственной идеологизированности.

«Когда в ЕС поймут, что они в действительности наделали с Белоруссией, будет уже поздно. Но они найдут какой-то другой жупел, переведут на него внимание и останутся на белом коне как защитники демократических ценностей», — резюмировал Иоффе.

24 июня ЕС ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Также была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.

В ответ Белоруссия временно вышла из программы ЕС «Восточное партнерство» и приостановила действия двустороннего Соглашения о реадмиссии.