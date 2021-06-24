Лукашенко назвал санкции ЕС выгодными для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил способы для противодействия новым экономическим санкциям Европейского союза (ЕС). Он считает, что страна может получить выгоду от ограничений, сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко призвал рассматривать санкции в качестве инструмента для стимулирования развития экономики. Она обладает достаточными ресурсами для эффективного функционирования даже в условиях жестких ограничений со стороны западных стран, считает президент.

По его словам, Белоруссия в ответ на действия ЕС должна провести комплексную диверсификацию торгово-экономической деятельности предприятий. «Надо думать и в связи с санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать. Есть с кем работать», — сказал Лукашенко.

Он призвал руководителей на местах закладывать экономический фундамент для будущих поколений через усовершенствование производственных процессов и отметил важность вклада государственных служащих в развитие страны. «Каждый губернатор должен достать и положить народу "в подарок" крупный инвестиционный проект в течение пяти лет», — пояснил задачу Лукашенко.

24 июня ЕС ввел новый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. ЕС также запретит передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и услуги страхования для властей республики.

Лукашенко назвал новые санкции бессилием Запада и призвал народы Украины и западных стран разобраться со своими «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками.