Лукашенко заявил о желающих порвать на куски Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о внешних силах, желающих порвать страну на куски. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не будет порядка — у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят», — сказал Лукашенко во время общения с жителями Свислочи.

Он отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны, и пообещал не допустить «горячей войны». «Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь, — сказал Лукашенко. — Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте».

Ранее Лукашенко назвал новые санкции Евросоюза против Минска бессилием Запада. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заверил он.

В новом санкционном списке Евросоюза оказались 78 человек и 8 юридических лиц из Белоруссии. Санкции в отношении страны также ввели США, Великобритания и Канада.