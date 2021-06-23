Министр обороны Белоруссии заявил о начавшейся прокси-войне

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о начавшейся в мире прокси-войне за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. С такими словами он выступил на Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

По его мнению, лидеры стран, выступающие за однополярность международной системы, стремятся уничтожить независимые правительства и стереть межгосударственные границы.

«Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армия. Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны», — пояснил Хренин.

Инструментом для достижения «планетарных амбиций» послужит стратегия управляемого хаоса, в рамки которой встроены концепции цветных революций и гибридных войн. Министр также рассказал о планах Белоруссии и России в ближайшее время завершить создание совместных центров войск и сил.

Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы Украины и западных стран, которые граничат с республикой, разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками. По его словам, сейчас регион находится на грани глобального конфликта, как и 80 лет назад, а западные страны при помощи санкций и провокаций пытаются специально «испытать границы на прочность».