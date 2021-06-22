Лукашенко назвал НАТО «подлецами и лжецами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал НАТО как минимум «лжецами», а как максимум — «подлецами». Об этом глава государства заявил во время своей речи по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, трансляцию выступления вел АТН на своем YouTube-канале.

Лукашенко призвал «не убаюкивать» Белоруссию историями про оборонительные учения и миролюбие альянса. Он отметил, что этого в Минске «наелись с 41-го года», когда в Белоруссии еще верили в обещания Запада и не извлекли уроков из истории, подарив НАТО после войны страны Варшавского договора в обмен на обещания альянса не расширяться на восток. По словам Лукашенко, западные государства все время врали и обманывали Минск, но сегодня у них не получится этого сделать. «Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю», — заключил белорусский лидер.

В ходе своего выступления Лукашенко также заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться», что они смогли родиться после Великой Отечественной войны. Немцы, поляки и Европейский союз (ЕС) должны «носить на руках» белорусский народ, а не «душить» его, потому что он спас западные страны от «коричневой чумы», подчеркнул он.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.