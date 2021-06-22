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Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»

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Фото: Pixabay

Россия поддержит Белоруссию после введения санкций «до самых критических обстоятельств», об этом заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не бросим Беларусь. Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он добавил, что в этом случае есть оптимистический и пессимистический сценарий, однако не раскрыл их содержание.

Ранее Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В его список вошли 78 человек и восемь организаций. Отмечается, что ограничения связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель не исключил введение нового, пятого санкционного пакета против Белоруссии и выразил уверенность, что ограничения окажут воздействие на ситуацию в республике, поскольку от них пострадает экономика всей страны.

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