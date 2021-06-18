Лукашенко предостерег белорусских послов от предательства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу и предостерег их от предательства. Об этом 18 июня сообщает «Интерфакс — Запад».
По словам Лукашенко, послы представляют страну и президента, а следовательно, безоговорочно поддерживают политику белорусского руководства. «Если нет или изменилось мнение — надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что среди бывших белорусских послов были поступавшие соответствующим образом. «Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едете», — подчеркнул Лукашенко.
В сентябре прошлого года посол Белоруссии в Аргентине, Парагвае, Перу, Уругвае и Чили подал в отставку на фоне массовых митингов против Лукашенко. Дипломат заявил, что верит в лучшее будущее для белорусского народа. В декабре против него возбудили уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.
Кроме того, посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой призывал пересчитать голоса после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Дипломата уволили.