Лукашенко уволил призывавшего пересчитать голоса посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла республики в Испании Павла Пустового. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Указывается, что Пустового лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Кроме того, посол по совместительству работал постоянным представителем Белоруссии при Всемирной туристской организации, этот пост он также потерял.

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17 августа Пустовой опубликовал в Facebook обращение к белорусам, в котором призывал пересчитать голоса на президентских выборах, прошедших 9 августа. Он заявил, что это необходимо для мирного разрешения ситуации в республике.

Дипломат также напомнил о необходимости провести судебные разбирательства в отношении тех, кто безосновательно задерживал и избивал мирных демонстрантов, а также тех, кто нападал на силовиков с камнями и арматурой, провоцируя их на жестокость.

24 августа Лукашенко уволил посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который публично поддержал проходящие в стране акции протеста. С какими формулировками Лещеня освобожден от должности, не уточнялось.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций».