В Белоруссии завели дело против перешедшего на сторону оппозиции экс-посла

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против бывшего посла в Аргентине Владимира Астапенко, перешедшего на сторону оппозиции. Об этом сообщает БЕЛТА.

Экс-дипломату инкриминировали хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

«Подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами, что по курсу Национального банка Белоруссии составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», — рассказали в отделе информации Генпрокуратуры.

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Астапенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Аргентине, Парагвае, Перу, Уругвае и Чили по совместительству. 23 сентября он подал в отставку. Это произошло в день «тайной инаугурации» президента Александра Лукашенко на фоне массовых протестов. «Верю в лучшее будущее для белорусского народа!» — заявил тогда Астапенко.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении посла и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Астапенко не согласился с подобной формулировкой и подал иск против МИД Белоруссии, сообщал Tut.by.

Экс-посол присоединился к Народному антикризисному управлению, созданному оппозицией для «подготовки к отставке Лукашенко».

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.