Тихановская призвала освободить политзаключенных до конца года

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сделать все, чтобы политзаключенные в стране были освобождены до конца года. Об этом сообщает Tut.by.
На вопрос журналистов, чего она ждет от суда над ее мужем Сергеем Тихановским, оппозиционерка ответила: «"Правосудие", "право" — такого слова уже в Беларуси нет, к сожалению».
По ее мнению, процесс сделали закрытым, поскольку «даже для пропаганды там снять нечего». Фигуранты дела будут «сражаться до последнего» и высмеивать абсурдные обвинения, уверена Тихановская.
«Сейчас нет разницы, начислят им семь лет, два года, 15 лет, не знаю, на сколько у них хватит фантазии. Наша задача — чтобы они уже в этом году вышли, освободить их как можно быстрее. Вот об этом надо думать. А не о том, будет ли суд честным или не будет — здесь ответ очевиден», — сказала Тихановская.
Процесс по делу Сергея Тихановского начнется 24 июня. Генпрокуратура утверждает, что оппозиционный блогер и еще пять человек с июня 2019 года планировали «организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента», а также распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности» и возбуждение социальной вражды.