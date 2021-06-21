Тихановская назвала Протасевича «трофеем Лукашенко»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он использует бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в качестве «трофея». Об этом сообщает Tut.by.

Она заявила, что не имеет никакого смысла оценивать сказанные в интервью заявления Протасевича, так как на арестованного оппозиционера оказывается давление со стороны белорусских властей.

«Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял. (...) Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит», — пояснила Тихановская.

Ранее она утверждала, что Протасевича вынудили к показаниям, которые он предоставил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, и что к нему применяли пытки. Тихановская отметила, что никак не расценивает слова Протасевича о том, что ее можно назвать «святой невинностью».

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал интервью с Романом Протасевичем, в котором он сделал ряд громких признаний. В частности, взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал о подготовке силового захвата власти и о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Его обвинили в организации массовых беспорядков.