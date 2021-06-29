Названы особенности политики Лукашенко в отношении России

Профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе интервью «Ленте.ру» назвал особенности политики президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России.

По его мнению, культурно и цивилизационно Лукашенко является пророссийским политиком.

«Лукашенко вырос в селе на востоке Белоруссии на границе с Россией. Ясно, что он является сторонником учения о триединой восточнославянской народности — великороссов, малороссов и белорусов. Великая Отечественная война также является краеугольным камнем его национальной памяти», — сказал Иоффе.

При этом он добавил, что Лукашенко, будучи президентом Белоруссии на протяжении долгого времени, вынужден отстаивать ее национальные интересы.

«Как он должен реагировать, например, когда белорусские сельхозпродукты получают отповедь от Россельхознадзора? Естественно, в Белоруссии это интерпретировали как борьбу хозяйствующих субъектов и выторговывали для себя выгодные условия (...). С точки зрения белорусских национальных интересов Лукашенко абсолютно прав», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.