Раскрыты причины антироссийской политики Белоруссии и Украины

Белоруссии и Украине необходимо отмежеваться от России, потому что они слишком похожи на нее. Причины антироссийской политики двух стран в интервью «Ленте.ру» раскрыл профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе.

«Значительная часть общества двух стран живет в пределах русского цивилизационного ядра, долгое время они даже западную информацию получали через российские СМИ. И говорят они по-русски. Поэтому, естественно, они отстаивают свою самобытность. Но я не вкладываю в это какого-то зловещего смысла», — сказал эксперт.

Иоффе добавил, что в Белоруссии, как и на Украине имеет место давний раскол в обществе.

«Он не такой рельефный, как на Украине, потому что там существует строгая культурно-географическая демаркация на западные и юго-восточные области. В Белоруссии этого нет — Гродненская область не служит аналогом Львовской, хотя теоретически могла бы. Но раскол все равно реален», — отметил Иоффе.

При этом он подчеркнул, что разделение в обществе возникло задолго до президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года. По словам Иоффе, раскол связан с национальной памятью и перспективой развития страны в цивилизационном и геополитическом смысле.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко признал себя белорусским националистом. Он пояснил, что национализм — это не болтовня на «мове», а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти. «Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о лозунгах оппозиции, представители которой приравнивают действующую власть к фашистской. «Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями», — заявил он.

В июле 2020 года президент отметил, что белорусы самостоятельно строят независимую на международной арене, современную и уникальную страну. Лукашенко добавил, что многовековая история Белоруссии предопределила близость белорусов с братскими народами, внешнеэкономическую и внешнеполитическую многовекторность.

До этого он рассказал, что белорусы шли более тысячи лет к своей независимости: «Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции».