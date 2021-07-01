Лукашенко и Путин обсудят развитие регионов России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, где договорились принять совместное участие в Форуме регионов двух стран 1 июля. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».

Отмечается, что само мероприятие пройдет в онлайн-формате. Оно будет посвящено сотрудничеству России и Белоруссии в вопросах цифровизации. Форум откроют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета республики (верхняя палата белорусского парламента — прим. «Ленты.ру») Наталья Кочанова.