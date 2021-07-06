Эксперт рассказал о провале попыток Лукашенко сторговаться с Россией

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев констатировал провал попыток президента Белоруссии Александра Лукашенко получить от России блага и уступки взамен на освобождение оппозиционера, председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его слова цитирует портал News.ru.

По мнению ученого, в республике Бабарико воспринимают как «ставленника Москвы» и Лукашенко рассчитывал, что российские власти вступятся за политика, а он сам получит возможность торговаться с ними. «На самом деле это ложь. Бабарико никогда не был в России широко известен. Для "Газпрома" же это человек, который ушел в отставку, занялся политикой», — рассказал Суздальцев.

Эксперт добавил, что отпускать банкира для властей страны было бы чрезвычайно опасно. По его словам, независимые опросы свидетельствуют о необычайной популярности политика и его способности претендовать на президентское кресло. «Никакого торга не получилось», — заключил специалист.

Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку и объявил о намерении создать избирательный штаб, однако был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ. 6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о взятке и отмывании денег.

Эксперты связали такой исход суда с публичным унижением Лукашенко перед началом избирательной кампании и его боязнью альтернативных точек зрения, «особенно тех, которые звучат на востоке».