Эксперт предсказал Европе новую войну из-за Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в попытке обосновать свою власть перед гражданами может развязать военный конфликт с одной из приграничных европейских стран. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По словам эксперта, пойти на такие меры политик может для вовлечения России в конфликт и получения с ее стороны большей поддержки. В частности, они могут вылиться в диверсию белорусских военных на приграничных территориях Литвы. «То есть это один из вариантов, который ему очень и важен, чтобы обвинить потом Европу в том, что они хотели границу перейти», — сказал Болкунец.

Он подчеркнул, что после начала протестов по итогам президентских выборов в августе 2020 года Лукашенко уже запугивал собравшихся на центральной площади Минска словами: «Самолеты НАТО готовы сейчас взлететь и забрать у нас кусок территории!». В связи с этим эксперт предположил, что новый конфликт в Европе может возникнуть в самое ближайшее время. «То есть он живет войной, и эта война живет у него в голове. Причем настоящей войной», — отметил специалист.

В середине июня Лукашенко призвал глав областных исполнительных комитетов и других региональных чиновников «научиться воевать» на случай вооруженного вторжения в республику. Он потребовал от государственных служащих быть готовыми провести мобилизацию в короткие сроки в случае нападения. «Вы должны знать каждого человека в лицо, (...) чтоб не пять-шесть месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге», — требовал президент.