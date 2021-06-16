Лукашенко призвал региональных чиновников «научиться воевать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал глав областных исполнительных комитетов и других региональных чиновников «научиться воевать» на случай вооруженного вторжения в республику. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, руководство регионов должно быть способно провести мобилизацию в короткие сроки в случае нападения. Речь идет в том числе об объектах инфраструктуры и областных предприятиях. Он также подчеркнул, что соответствующие тренировки местные власти будут обязаны проводить регулярно, начиная с сегодняшнего дня.

«Вы должны знать каждого человека в лицо, (...) чтоб не пять-шесть месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге. Трое суток — все на местах!» — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер не впервые призывает граждан и органы власти готовиться к вооруженному нападению на республику. После начала массовых протестов в республике по итогам президентских выборов 2020 года он указывал, что был вынужден привести половину армии в полную боевую готовность из-за «угрозы западным границам». «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию. Я учил историю хорошо и знаю это», — заверял глава государства.

В конце мая Лукашенко заявил о возможном «начале мировой войны» из-за позиции западных стран в отношении Минска. Он уверен, что Белоруссия находится в «центре Европы», дестабилизация которого угрожает всем странам на континенте. После этого в республике прошли учения по переводу экономики на военные рельсы.