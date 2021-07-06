Лукашенко счел санкции шантажом в международном масштабе и заговорил о войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел санкции в отношении чиновников и госпредприятий республики шантажом в международном масштабе и сравнил происходящее с войной. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, западные страны пытались привнести перемены в белорусское общество для того, чтобы «расчистить поле для своего бизнеса», а потому Минск должен быть готов противостоять «карательной операции». «Фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу», — сказал Лукашенко.

Он также удивился введению ограничений в год 80-летия нападения Германии на СССР и добавил, что Европе попросту «плевать на народ» и «соблюдение приличий». «Все понятно: они начали новый поход на восток», — отметил политик.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. ЕС ограничил доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для белорусских властей. К санкциям подключились Великобритания, США и Канада.

В ответ на это Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт», — сказал Лукашенко.