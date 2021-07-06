Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Об этом он сказал во время совещания с правительством, где обсуждаются ответные меры на западные санкции. Слова белорусского президента приводит БЕЛТА.

«То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий», — сказал Лукашенко.

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт», — заверил он. Лукашенко припомнил, в частности ситуацию с Nivea: после отказа компании спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске, Белоруссия запретила ввоз части продукции косметического бренда. «Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — так Лукашенко описал новый механизм действия в ответ на санкции.