Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза

Белоруссия сформировала комплекс мер в ответ на санкции Евросоюза и может в скором времени утвердить его. Об этом, как передает RT, премьер-министр страны Роман Головченко сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Хочу подчеркнуть, что комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Мы выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем и озвучим», — заявил глава кабмина.

Санкции со стороны США и Евросоюза белорусский премьер-министр назвал попыткой шантажа и давления на страну, а их целью — смену власти в стране.

Глава кабмина также отметил, что Минск будет пересматривать торгово-экономические отношения с ЕС. По его словам, белорусское правительство готово заместить европейские ресурсы и в финансовом секторе, если ЕС решит аннулировать ранее заключённые инвестиционные соглашения.

«Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов», — отметил Головченко.

Премьер также добавил, что Минск применит специальные защитные меры в отношении своего рынка, а также обеспечит поддержку всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций.

Об ущербе антибелорусских санкций для Евросоюза ранее говорила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что экономика многих восточно-европейских и прибалтийских стран напрямую зависит от товарооборота с Белоруссией. По ее словам, наибольшие потери понесет Литва.