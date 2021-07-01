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Лукашенко назвал санкции попыткой «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии

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Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции попыткой «наложить лапу» на ресурсы республики и России, передает «Интерфакс-Запад».

«Все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. И не только белорусского», — сказал Лукашенко.

По его словам, руководство России пытается «сохранить хрупкий баланс сил на планете», однако в Вашингтоне и Брюсселе тормозят все здравые инициативы и провоцируют новые кризисы.

«По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 миллионов жизней советских людей», — подчеркнул белорусский лидер.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций. ЕС ограничил Минску доступ на финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для белорусских властей. Санкции также приняли Великобритания, США и Канада.

Белоруссия в ответ приостановила свое участие в программе ЕС «Восточное партнерство». Для консультаций в Минск отозван постоянный представитель республики при ЕС.

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