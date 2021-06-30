МИД Белоруссии представил доклад о нарушениях прав человека на Западе

Министерство иностранных дел Белоруссии представило доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в западных странах. Он опубликован на сайте МИД.

Как заявляют белорусские дипломаты, «прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя».

В докладе упоминаются ряд стран Евросоюза, США, Великобритания и Канада. Они названы «наиболее активными "адвокатами"» санкций против Минска.

Приведенные в докладе примеры доказывают лицемерие западных политиков, считают белорусские дипломаты.

«"Это — другое!" — любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи "Скотный двор" Дж. Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие"», — заявил МИД.

По мнению Минска, западные страны «возложили на себя функции глобального квазисудьи» в сфере прав человека и закрывают глаза на собственные проблемы, в числе которых социальное неравенство, расизм, ксенофобия, полицейское насилие и произвол. В самом докладе, в частности, идет речь о разгонах акций протеста, смертности в тюрьмах и в домах престарелых во время пандемии коронавируса.

Ранее Запад ввел новый пакет санкций против Белоруссии после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.