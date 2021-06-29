В белорусской оппозиции назвали сроки принятия пятого пакета санкций

В белорусской оппозиции назвали сроки принятия нового пакета санкций Евросоюза в отношении республики. Об этом 29 июня сообщает «Белорусский партизан».

Пятый санкционный пакет планируется принять в начале июля, заявил глава Белорусского свободного театра и общественный деятель Николай Халезин.

24 июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций.

Евросоюз ограничил Минску доступ на финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для белорусских властей.

Санкции приняли Великобритания, США и Канада.

Белоруссия в ответ приостановила свое участие в программе ЕС «Восточное партнерство». Минск назвал санкции беспрецедентными. Представителя Евросоюза вызвали в МИД и предложили выехать в Брюссель, чтобы донести до европейских политиков позицию Белоруссии. Для консультаций в Минск отозван постоянный представитель республики при ЕС.