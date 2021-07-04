В Белоруссии назвали сроки формирования союзных программ с Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал сроки формирования союзных программ с Россией в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости. По его словам, процесс завершится в ближайшие месяцы.

«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов», — пояснил Головченко. По его словам, он постоянно контактирует со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, также активно работают по этому вопросу и заместители обоих премьеров. Он добавил, что встречи проходят «практически еженедельно».

Ранее стало известно, что Белоруссия собирается завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.