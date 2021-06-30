Долгую интеграцию России и Белоруссии объяснили бюрократией

Бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота объяснил долгие сроки принятия решений по интеграции России и Белоруссии бюрократией в обеих странах. Его цитирует издание «Sputnik Беларусь».

По словам экс-чиновника, и Москва, и Минск прикладывают все усилия, чтобы преодолеть сложившиеся практики, однако существуют и объективные обстоятельства, которые не позволяют ускорить этот процесс. «Все-таки два государства со всеми своими министерствами и ведомствами принимают решения по одному вопросу», — пояснил Рапота.

Он отметил, что в настоящий момент Россия и Белоруссия совместно реализуют 14 программ в рамках соглашения об интеграции, четыре из них будут завершены до конца 2021-го. Всего же за 22 года существования Союзного государства обе стороны смогли выполнить 62 программы, половина из которых пришлась на оборонный сектор.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

После начала массовых протестов в стране Лукашенко смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — заявлял президент Белоруссии.