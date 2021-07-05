В ООН сравнили Белоруссию с тоталитарными государствами

Политика белорусского лидера Александра Лукашенко все сильнее напоминает методы тоталитарных государств. Такое мнение высказала спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен, ее слова передает Euronews.

Марен напомнила об инциденте с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, после которой задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Она подчеркнула, что действия властей Белоруссии в этой ситуации говорят о желании положить конец всем формам инакомыслия и очистить общество от «нежелательных элементов». Представитель ООН сравнила решения белорусского президента с «чистками», характерными для тоталитарных политических режимов.

Докладчик заявила, что ситуация с нарушением прав человека в Белоруссии серьезно ухудшается. По ее словам, белорусские власти начали полноценную атаку на все гражданское общество. Марен призвала Минск освободить 530 политических заключенных, которых удерживают в тюрьмах страны, чтобы избежать усиления санкций Запада.

30 июня Министерство иностранных дел Белоруссии представило доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в западных странах. В докладе упоминается ряд стран Евросоюза, США, Великобритания и Канада. Как заявили белорусские дипломаты, «прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя».

После инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске Евросоюз ввел новые экономические санкции против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.