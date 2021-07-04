В Белоруссии раскрыли план работы в условиях санкций Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко раскрыл план работы правительства страны в условиях санкций Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Головченко отметил, что уверен в несбыточности большинства негативных экономических прогнозов в отношении Белоруссии. Премьер подчеркнул, что у властей страны есть четкий план работы в данных условиях. «Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставляют нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки», — рассказал он.

Премьер также добавил, что в Белоруссии не пренебрегают введенными против страны ограничениями, и сейчас власти оценивают влияние секторальных санкций на экономику.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции попыткой «наложить лапу» на ресурсы республики и России. «Все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. И не только белорусского», — сказал Лукашенко.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций. ЕС ограничил Минску доступ на финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для белорусских властей. Санкции также приняли Великобритания, США и Канада.

Белоруссия в ответ приостановила свое участие в программе ЕС «Восточное партнерство». Для консультаций в Минск отозван постоянный представитель республики при ЕС.