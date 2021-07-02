В Белоруссии санкции ЕС объяснили германским империализмом со звериным оскалом

Санкции Европейского союза (ЕС) и США являются интеллектуальным бессилием и правовым беспределом. Об этом заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной Академии наук Николай Щекин, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, международное право больше не служит защитой независимости суверенных государств, так как глобальные игроки игнорируют общепринятые нормы и ценности и стремятся установить собственный миропорядок. Он заявил, что ЕС и США неоднократно предпринимали попытки вмешаться во внутренние дела Белоруссии и через подрывную деятельность лишить страну права на независимое существование.

«Даже через 80 лет германский империализм, звериный оскал всего коллективного Запада, в своем целеполагании не изменил систему координат и продолжает вести колониальную, захватническую и разрушительную политику по отношению к суверенным и независимым государствам», — констатировал политолог.

Щекин добавил, что упомянутая белорусским президентом Александром Лукашенко спецоперация стала ответом всем западным интервентам. Он пояснил, что «стратегическая доктрина уничтожения Белоруссии провалилась».

Ранее 2 июля президент Лукашенко объявил о завершении в республике масштабной антитеррористической операции и пообещал предъявить претензии властям Германии. По словам политика, операция позволила выявить факты террора против белорусских граждан со стороны западных стран.

24 июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций. Лукашенко назвал действия европейцев попыткой «наложить лапу» на ресурсы Белоруссии и России.