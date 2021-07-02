Лукашенко пообещал предъявить претензии Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении в республике масштабной антитеррористической операции и пообещал предъявить претензии властям Германии после публикации ее итогов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, операция была закончена утром 2 июня и якобы позволила выявить факты террора против белорусских граждан со стороны западных стран. «После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру», — сказал Лукашенко.

Каких-либо подробностей действий спецслужб или обвинений в адрес руководства ФРГ глава государства не привел, однако пообещал предоставить отчет о случившемся в самое ближайшее время.

Ранее Лукашенко назвал санкции Евросоюза попыткой «наложить лапу» на ресурсы Белоруссии и России. Он пояснил, что ограничения являются попыткой устранить экономических конкурентов и спровоцировать кризис.

В Белоруссии более шести месяцев продолжались протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Лукашенко счел демонстрации попыткой государственного переворота и обвинил западные страны в его организации. Евросоюз и США ответили на это экономическими санкциями в адрес белорусского режима.