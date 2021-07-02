Лукашенко рассказал о «язвах и опухолях» в белорусском обществе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что последние выборы главы государства обнажили «язвы и опухоли» в обществе, которые страна была «обязана устранить». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».

По его словам, гражданам уже была дана возможность понять сущность произошедшего в августе 2020 года. «Может быть, кто-то из вас десять месяцев тому назад ахал и охал в интернете: "Ах, насилие!" Не понимали, что происходит», — рассказал Лукашенко и отметил, что сегодня таких людей уже не осталось.

Он добавил, что те, кто все же не согласился с позицией власти на этот счет, являются врагами, желающими «разрушить государство». «И слава богу, что это в прошлом году случилось», — заключил политик.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Лукашенко счел демонстрации попыткой государственного переворота и обвинил западные страны в его организации. Евросоюз и США ответили на это экономическими санкциями в адрес белорусского режима. Большинство оппозиционеров были вынуждены покинуть страну.