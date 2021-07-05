Белоруссии подсказали способ расплатиться с Россией

Власти стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подсказали Белоруссии способ расплатиться с Россией за кредит, выданный на строительство Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), пишет «Коммерсантъ». Таким способом может стать плата за транзит поставляемой на экспорт электроэнергии.

В интервью изданию глава энергетического департамента Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вадим Закревский рассказал, что руководство ЕАЭС обсуждает возможность создания Общего электроэнергетического рынка (ОЭР). Причем появиться он может еще до становления аналогичного рынка газа, против чего ранее выступал Минск.

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Предполагается, что ОЭР может появиться к 2025 году. Он позволит странам ЕЭАС торговать электроэнергией между собой и с внешними покупателями — через уполномоченных операторов. При этом в рамках единого рынка будет создан общий для всех механизм ценообразования, в первую очередь на транзит электроэнергии через территорию стран-участниц.

В настоящее время каждая из них выставляет стоимость транзита по своей территории постфактум, что затрудняет потенциальным поставщикам расчеты рентабельности и делает поставки для них непривлекательными.

До нынешнего года поставками электроэнергии на внешние рынки занималась только Россия. В 2019-м она продала Финляндии семь миллиардов киловатт/час за 21,9 миллиарда рублей и Литве — 6,3 миллиарда киловатт/час за 20,5 миллиарда рублей. Однако в случае создания ОЭР к экспорту может подключиться Белоруссия, у которой образовался профицит электроэнергии благодаря строительству БелАЭС.

Ее возведение осуществлялось на средства предоставленного Россией кредита в размере 10 миллиардов долларов. Таким образом, в цену транзита электроэнергии при поставках из Белоруссии в Финляндию через территорию России может быть заложена плата за кредит.