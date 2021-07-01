Белоруссии предсказали полную зависимость от российских денег

Международное рейтинговое агентство S&P предсказало Белоруссии полную зависимость от российских денег. В сообщении (есть в распоряжении «Ленты.ру»), посвященном обоснованию присвоенного стране суверенного кредитного рейтинга, аналитики агентства изложили причины, по которым связь Минска с финансовой системой России в будущем еще больше усилится.

S&P подтвердило присвоенные Белоруссии ранее краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги на уровне «B/B» с негативным прогнозом. В течение ближайшего года авторы не исключают ухудшения нынешней ситуации из-за затяжного внутриполитического кризиса и международных санкций.

По их мнению, санкции пока оказывают ограниченный эффект на национальную экономику, хотя и затрагивают широкий круг секторов. При этом ограничения в большей степени нацелены на будущее, поскольку не распространяются на экспортные контракты, заключенные до 25 июня нынешнего года.

Кроме того, ЕС не является основным рынком сбыта для белорусской промышленности. На него приходится около 17-18 процентов всего объема белорусского экспорта и 10 процентов зарубежных поставок продукции химической и нефтехимической отраслей. Остальная часть приходится на Россию, Бразилию, Китай и Индию, которые вряд ли присоединятся к европейским санкциям.

Однако, считают авторы, санкции все же окажут непосредственное влияние на белорусскую экономику, в том числе за счет усложнения логистических цепочек при экспорте. Также будет сказываться политическая неопределенность, отпугивающая внешних инвесторов. В таких условиях едва ли не единственной возможностью получить доступ к иностранной валюте и восполнить дефицит платежного баланса останутся двусторонние кредиты, главным образом от России и Китая.

В прошлом году Россия предоставила Белоруссии кредиты на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Большая их часть будет направлена на погашение краткосрочных государственных обязательств, в том числе перед Москвой.