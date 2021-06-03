Белоруссию предупредили об усилении зависимости от России

Ужесточение санкций Запада против Белоруссии может привести к усилению зависимости республики от России. Минск будет вынужден пойти на политические уступки Москве, от которых раньше отказывался. Об этом сказано в исследовании рейтингового агентства S&P Global, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Возможные новые санкции со стороны ЕС могут привести к снижению экспортных доходов страны, что обусловит дальнейшее сокращение валютных резервов Национального банка Белоруссии, предупреждают эксперты. Если такие меры будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на платежный баланс и финансовую стабильность страны. Влияние санкций будет еще более значительным, если ЕС присоединится к санкциям США в отношении ключевых белорусских государственных предприятий, работающих в том числе в секторе нефтепереработки.

Экспорт сырьевых товаров, главным образом нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего объема поставок страны за рубеж. На фоне этого Россия может предоставлять дальнейшее кредитование при условии политических уступок, на которые в прошлом республика не соглашалась, уверены аналитики. Они отмечают, что в последнее время финансовая поддержка со стороны России снижается из-за противоречий между двумя странами.

Белоруссия в июне получила второй транш от России в размере 500 миллионов долларов. В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит республике кредит размером полтора миллиарда долларов.

Отношения Запада с Белоруссией резко ухудшились после того, как 23 мая лайнер RyanAir, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице в сопровождении истребителя МиГ-29. Причиной стали сообщения о минировании самолета. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.